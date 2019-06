© foto di Federico De Luca

Tiziano Pieri, ex arbitro, presente negli studi di Rai Sport, ha effettuato la moviola di Italia-Spagna valevole per l'Europeo Under 21: "Sul secondo gol di Chiesa ci sono tre episodi controversi. Barella è tenuto in gioco da Vallejo, che poi va su Cutrone e lo tira giù con una trattenuta sul polso. Era calcio di rigore, ma la rete di Chiesa ha cancellato tutto".

Sul rigore: "Tutti l'avevano visto, persino il quarto uomo che è lontano. Quest'ultimo entra subito in comunicazione con l'arbitro, poi interviene il VAR e sistema le cose. Incredibile, solo l'arbitro non l'aveva visto. L'arbitro ha la posizione sbagliata in quel frangente, perde tutto ciò che succede in area".