Italia, Tonali lascia il ritiro dell'Under 21 per aggregarsi alla Nazionale A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21. Il centrocampista del Brescia prenderà infatti il posto dell'infortunato Stefano Sensi agli ordini di Roberto Mancini nella Nazionale A e sta arrivando a Roma in questi minuti per aggregarsi agli altri convocati dal commissario tecnico azzurro in vista della sfida di domani contro la Grecia.