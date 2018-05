Italia u. 17, Nunziata: "Faremo di tutto per alzare la coppa"

Dopo cinque anni l'Italia raggiunge nuovamente la finale degli Europei under 17. Una competizione che manca ancora nel palmarés degli azzurrini, i quali si sono aggiudicati il torneo nel 1982 quando era ancora dedicato alla categoria under 16. La vittoria del 1987 è stata invece revocata per problemi di tesseramento di un calciatore. Domenica contro l'Olanda ci sarà l'occasione per riempire questo vuoto in bacheca.

Al termine della gara contro il Belgio, dove l'Italia è passata in vantaggio e si è poi fatta raggiungere, sino alla zampata finale del solito Vergani, Carmine Nunziata ha espresso tutta la sua gioia: "I ragazzi sono stati eccezionali - riporta il sito FIGC - hanno giocato con il cuore e con la testa e sono riusciti a battere un avversario fortissimo. Siamo in finale e adesso faremo di tutto per alzare la Coppa".

Questa l'analisi di quanto accaduto in campo: "È stata una bella partita: abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, all'inizio della ripresa abbiamo sofferto per via del loro pressing, ma penso che abbiamo meritato la vittoria. Vergani - conclude il ct - ha segnato un gol splendido, ma è giusto sottolineare lo spirito e la prestazione di tutta la squadra".