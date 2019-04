Italia u.18, Franceschini: "Aumentata consapevolezza nei propri mezzi"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

In vista della gara amichevole contro l'Ungheria del prossimo 17 aprile, il ct dell'Italia under 18 Daniele Franceschini dedica qualche battuta all'anno che sta per concludersi.

Queste le sue parole al sito ufficiale della FIGC: "Siamo arrivati alla fine della stagione e dei ragazzi ho potuto constatare quanto sia aumenta la consapevolezza nei propri mezzi, sia nel campionato presso le società di appartenenza che con la Nazionale. Per me questi test sono formativi all’ennesima potenza perché determinano una crescita della personalità. A Budapest avremo di fronte una squadra forte e, si sa, le maggiori difficoltà sono quelle che fanno crescere di più”.

L'ultimo match prima della chiusura stagionale sarà contro l'Austria l'8 maggio a Codroipo (Udine).