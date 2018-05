Italia U17 femminile, Forcinella: "Possiamo approdare in semifinale"

Il portiere dell'Italia Under 17 femminile Camilla Forcinella ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della FIGC dopo il pareggio all'esordio dell'Europeo contro la fortissima Spagna, finalista della passata edizione, arrivato anche grazie alle sue parate decisive: “ È merito di tutta la squadra facciamo un grande lavoro in fase difensiva e così subisco meno tiri. Prima della gara con la Spagna un po’ di emozione l’ho sentita, ma al momento dell’inno ho cercato di trasformarla in grinta e di sfruttarla in modo positivo. Sapevo che il nostro era un gruppo compatto, ma il match con la Spagna ha superato le mie aspettative. Polonia? Avremo di fronte una squadra molto forte fisicamente, ma più debole della Spagna a livello tecnico, che non va sottovalutata. Crediamo nella qualificazione in semifinale e non abbiamo paura. - continua la classe 2001 del Verona - Nel calcio maschile il mio idolo è Gigi Buffon e apprezzo molto anche Neuer. Tra le donne il riferimento è Stephanie Öhrström, che nel mio primo anno a Verona mi ha dato tanti consigli. Devo ancora crescere tanto, il sogno è arrivare in Nazionale Maggiore e so che tutto dipende da me”.