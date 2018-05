Italia U17 femminile, Migliorini: "Contro la Spagna senza pressioni"

Nella mattinata di domani (ore 11 locali, le 10 in Italia) la Nazionale Under 17 femminile scenderà in campo contro la Spagna, finalista nella passata stagione e vincitrice di tre titoli continentali, per l'esordio nella fase finale del Campionato Europeo di categoria. Queste le parole del tecnico Massimo Migliorini alla vigilia del match: “Abbiamo trovato un clima ideale per giocare a calcio siamo felici di essere qui e l’importante sarà disputare tre partite di livello, poi ovviamente se dovessero arrivare anche i risultati saremmo tutti contenti. La Spagna ha grandi individualità, gioca a memoria un 4-3-3 a velocità elevata, ma noi non scenderemo in campo soltanto per difenderci. Dovremo sfruttare al meglio quelle che sono le nostre caratteristiche, come la capacità di attaccare gli spazi, e vogliamo dimostrare di potercela giocare alla pari. - continua Migliorini come si legge sul sito della FIGC - È importante che le ragazze siano serene e che scendano in campo senza troppa pressione, con la consapevolezza di essersi meritate questa chance”.

