Italia U17 femminile, Romania battuta e qualificazione all'Europeo conquistata

Fonte: Figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora un successo raggiunto nel finale per la Nazionale Femminile Under 17 che, grazie al rigore trasformato da Heden Corrado all’82’, supera per 1-0 la Romania e raggiunge con una giornata di anticipo la qualificazione all’Elite Round in programma a marzo 2019 (sorteggi a novembre).

A Nikisic l’Italia parte bene e già al 4’ va vicina al vantaggio con una conclusione di Battelani che termina di poco a lato della porta difesa da Ghioc. Il primo tempo prosegue con un predominio azzurro che vede ancora Battelani (33’), poi Anghileri (22’) e infine Carravetta (38’) sfiorare la rete dell’1-0. Le avversarie si rendono pericolose solo al 31’ quando è brava Beretta a respingere il tiro della Ienevan.

Nella ripresa il copione non cambia, l’Italia riparte con il 4-3-3 iniziale alla ricerca del gol del meritato vantaggio. Al 47’, è ancora Veronica Battelani a rendersi pericolosa senza però trovare lo specchio della porta. Le Azzurrine proseguono il loro forcing, ma né Corrado, colpo di testa a lato al 55’, né Battelani, calcio di punizione al 58’, riescono a siglare l’1-0. L’occasione più nitida capita al 73’ ad Anna Catelli, entrata da appena 2 minuti, ma ancora una volta la porta rumena resta inviolata.

L’episodio che spezza l’equilibrio capita al minuto 81 quando Di Bari viene atterrata in area di rigore da Mitri: per l’arbitro, la danese Christensen, non ci sono dubbi nel decretare la massima punizione. E’ il capitano Heden Corrado ad assumersi la responsabilità del tiro dagli 11 metri e a realizzare il gol del meritato vantaggio. Nel finale è brava Beretta a parare un tiro di Mitri e a mantenere saldo l’1-0. Con questo successo, che fa seguito al 2-1 nella gara di esordio di lunedì con il Montenegro, l’Italia si porta a 6 punti raggiungendo la Finlandia (che nell’altro match del gruppo 3 ha battuto per 3-0 il Montenegro) e soprattutto la qualificazione alla Fase Elite con una giornata di anticipo. Domenica 28 ottobre contro la nazionale scandinava sarà uno spareggio per il primo posto del girone.

“Oggi sono davvero molto soddisfatta - il commento a caldo del tecnico Nazzarena Grilli - la squadra ha giocato una bellissima partita dal 1’al 90’, mettendo in pratica tutto ciò che avevamo preparato in questi giorni insieme allo staff che voglio ringraziare. Questa qualificazione è un premio per tutti noi che abbiamo iniziato un nuovo percorso solo da pochi mesi. Oggi sarebbe stato difficile accettare un risultato diverso dalla vittoria, che è più che meritata per quanto le ragazze hanno messo in campo. Come con il Montenegro abbiamo fallito troppe occasioni, poi per fortuna è stata brava il nostro capitano Heden Corrado a rimanere fredda sul rigore, realizzando il gol vittoria. Domenica contro la Finlandia (ore 12 al Gradki Stadion di Podgorica ndr) ci andremo a giocare il primo posto nel nostro gruppo sapendo che affronteremo la squadra che già dai sorteggi era la favorita. In questi giorni che ci separano dal match faremo di tutto per preparare al meglio la gara, vogliamo proseguire il nostro percorso di crescita. Siamo un gruppo molto giovane, ma sappiamo che, giocando unite e compatte come oggi, possiamo mettere in difficoltà anche una nazionale esperta come quella finlandese”.

*Calendario, risultati e classifica del Gruppo 3 della prima fase delle qualificazioni al Campionato Europeo

Prima giornata (22 ottobre)

ITALIA-Montenegro 2-1

Romania-Finlandia 0-4

Seconda giornata (25 ottobre)

ITALIA-Romania 1-0

Finlandia-Montenegro 3-0

Classifica: Finlandia e ITALIA 6 punti, Montenegro e Romania 0

Terza giornata (28 ottobre)

Montenegro-Romania (ore 12 – Dg Arena Ljeskopolje)

ITALIA-Finlandia (ore 12 – Gradki Stadion Podgorica)

*Si qualificano alla Fase elite del Campionato Europeo le prime due classificate di ogni gruppo più le quattro terze classificate con il miglior risultato con le prime due squadre classificate del proprio girone