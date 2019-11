© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“È stato un anno meraviglioso”, esordisce così Carmine Nunziata, ct dell’Italia U17, dopo la sconfitta con il Brasile ai Mondiali di categoria rivolgendosi ai suoi ragazzi in conferenza stampa. “Abbiamo conquistato un secondo posto agli Europei e concluso tra le prime otto squadre al Mondo. Dovete essere fieri di quello che avete fatto e io non smetterò mai di ringraziarvi per i sacrifici e la determinazione che ci avete messo. Questo è solo l’inizio – ha concluso Nunziata come riporta il sito della FIGC - mettete sempre questo entusiasmo e il futuro per voi sarà radioso”.