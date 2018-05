Italia U17, Nunziata: "Vogliamo fare ancora qualcosa di più"

© foto di Luigi Gasia

Il tecnico dell'Italia Under 17 Carmine Nunziata ha parlato in conferenza stampa della sfida contro i pari età del Belgio contro cui domani pomeriggio gli azzurrini si giocheranno l'accesso alla finale dell'Europeo: “La condizione fisica è l’elemento fondamentale quando si giocano cinque partite con intervalli di tre giorni e le scelte devono necessariamente cadere su chi sta meglio. Abbiamo voglia di fare ancora qualcosa in più e di più bello. - conclude Nunziata come si legge sul sito della FIGC - I ragazzi stanno tutti bene, anche se quella di Riccardi sarà un’assenza pesante. Domani sarà un’altra battaglia”.