Italia U17, Oristanio piega l’Ecuador: azzurrini ai quarti contro il Brasile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Italia Under 17 ha staccato il pass per i quarti di finale del Mondiale di categoria battendo di misura l’Ecuador. Servono quasi ottanta minuti per sbloccare il risultato di una gara equilibrata e a farlo è l’attaccante dell’Inter Gaetano Oristanio, subentrato a Curdig a inizio ripresa. Un gol pesantissimo a cui l’Ecuador non riesce a rispondere nonostante l’ampio recupero concesso e che regala il passaggio del turno ai ragazzi di Nunziata. Ora per gli azzurrini c’è il Brasile che ha battuto il Cile per 3-2 grazie a una doppietta del talento del Santos Kaio Jorge.