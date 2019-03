Italia u17, qualificazione senza ostacoli agli Europei in Irlanda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno score impressionante. L'Italia under 17 ha superato le due fasi di qualificazione per gli Europei vincendo tutte le partite e mettendo a segno 22 goal e subendone solo uno in sei gare. L'accesso agli Europei di categoria che si terranno in Irlanda dal 3 al 19 maggio non avrebbe potuto avere migliori auspici.

Ultima vittima degli azzurrini di Carmine Nunziata è l'Austria, travolta con tre goal di scarto a Manavgat in Turchia. L'Italia vince di slancio il suo girone e si prepara per le fasi finali, con l'obiettivo di riscattare la finale persa ai rigori contro l'Olanda lo scorso anno.

Elite round Euro under 17

Austria-Italia 1-4

reti: 40' Lamanna, 55', 77' Bonfanti, 61' Brentan, 75' Polster (A).

Classifica

Italia 9

Austria 4

Romania 3

Turchia 1.