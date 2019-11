Italia U17, Viscidi: "Ecuador esperto, sono i meno sudamericani di tutti"

Il coordinatore tecnico delle Nazionali giovanili Maurizio Viscidi ha parlato alla vigilia della sfida fra Italia ed Ecuador valida per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo U17 mettendo in guardia gli azzurrini sulla forza degli avversari: “Gli ecuadoriani sono più abituati e in più, hanno già giocato qui nella fase di qualificazione. Ma ciò non toglie che domani andremo ad affrontare una squadra dotata di ottimi mezzi fisici e tecnici. Noi dovremo essere bravi ad avere il controllo del gioco e della palla per poter gestire meglio le alte temperature che ci sono. Siamo tra le prime sedici al mondo, dopo un cammino iniziato due anni fa. In questa rassegna mancano Nazioni blasonate come Inghilterra, Germania e Portogallo, noi siamo qui e vogliamo andare avanti. - continua Viscidi come riporta il sito della FIGC - Gli ecuadoriani sono la squadra meno sudamericana tra quelle presenti. Per la concretezza del suo gioco attribuirei loro alcuni tratti europei: ben strutturati fisicamente in difesa, non rischiano molto con il palleggio nelle retrovie, lanci lunghi a cercare le due punte di valore assoluto (Edwin Valencia e Johan Mina), velocità e rapide ripartenze, in sintesi, sono queste le caratteristiche di una squadra che, in più, gode di buon affiatamento dato che otto giocatori fanno parte dello stesso club. Lotta per il titolo? Sarà una questione tra Europa e Sudamerica, in semifinale vedo favorite tre squadre europee e una sudamericana. Comunque, per me, la migliore interpretazione del calcio internazionale risiede nel vecchio continente”.