Italia U19, doppia amichevole con il Portogallo: i convocati

Nuovo appuntamento per la nazionale under 19 di Alberto Bollini. Gli azzurrini saranno di scena in Portogallo, rispettivamente venerdì 11 ottobre a Braganca e lunedì 14 a Mirandela, per una doppia sfida amichevole contro i pari età lusitani. Reduce dalle gare con Olanda e Svizzera, l'Italia si prepara così alla prima fase delle qualificazioni agli europei prevista in Emilia Romagna dal 13 al 19 novembre, con avversari Slovacchia, Cipro e Malta.

Raduno fissato domenica sera a Roma. Sarà la prima volta per Ludovico Gelmi (Atalanta), oltre ai cagliaritani Andrea Carboni e Federico Marigosu.

Questi i 24 calciatori classe 2001 scelti:

Portieri

Federico Brancolini (Fiorentina), Ludovico Gelmi (Atalanta)

Difensori

Nicolò Armini (Lazio), Federico Bonini (Virtus Entella), Giorgio Brogni (Atalanta), Andrea Carboni (Cagliari), Davide Ghislandi (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Fabio Ponsi (Fiorentina)

Centrocampisti

Luca Chierico (Roma), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa)

Attaccanti

Gianmarco Cangiano (Bologna), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Eddie Anthony Mora Salcedo (Verona), Edoardo Vergani (Inter).