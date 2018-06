Italia U19 femminile, le convocate per lo stage in vista dell'Europeo

Fonte: Figc.it

In vista della fase finale del Campionato Europeo, in programma a luglio in Svizzera dove l’Italia affronterà nel girone Olanda, Danimarca e Germania, la Nazionale Under 19 Femminile si radunerà a Coverciano per uno stage da martedì 12 a sabato 16 giugno. Il tecnico azzurro Enrico Sbardella ha convocato 34 Azzurrine divise in due gruppi di lavoro; doppio allenamento giornaliero nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì.

Elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Pink Sport Time), Gloria Ciccioli (Jesina), Nicole Lauria (Bologna);



Difensori: Laura Capucci (Inter Milano), Chiara Cecotti (Tavagnacco), Aurora De Sanctis (Jesina), Maria Luisa Filangeri (Empoli), Sofia Meneghini (AGSM Verona), Beatrice Merlo (Inter Milano), Vanessa Panzeri (Juventus), Tecla Pettenuzzo (Brescia), Irene Santi (Inter Milano), Erika Santoro (Pink Sport Time), Angelica Soffia (AGSM Verona), Giulia Tamburini (Torino);



Centrocampisti: Bianca Bardin (AGSM Verona), Benedetta Brignoli (Sassuolo), Arianna Caruso (Juventus), Giada Greggi (Res Roma), Elena Nichele (AGSM Verona), Nadine Nischler (Nurnberg Frauen), Maddalena Porcarelli (Jesina), Alice Regazzoli (Inter Milano);

Attaccanti: Sara Baldi (Mozzanica), Agnese Bonfantini (Inter Milano), Federica Cafferata (Giovanile Lavagnese), Sofia Cantore (Juventus), Anita Coda (Real Meda), Melanie Kunrath (Bayern Munchen), Benedetta Glionna (Juventus), Camilla Labate (Res Roma), Benedetta Orsi (Empoli), Angelica Parascandolo (Pink Sport Time), Elisa Polli (Tavagnacco).