Italia U20, A. Anderson dopo la convocazione: "Felice dell'opportunità"

Dopo la convocazione per lo stage nello scorso febbraio per il trequartista della Salernitana, ma di proprietà della Lazio, André Anderson è arrivata la chiamata da parte dell’Italia Under 20 per le due sfide contro Repubblica Ceca e Svizzera, in programma 21 e 25 marzo, valide per il Torneo Otto Nazioni. “Molto felice per quest’opportunità” è stato il commento su Instagram del classe ’99 nato in Brasile, ma con passaporto italiano.