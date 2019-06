Italia U20, Bellanova a rischio per la sfida con l'Ecuador

Fonte: Alessio Del Lungo

Domani l'Italia Under 20 sfiderà l'Ecuador nella finalina per il terzo posto. Il CT Nicolato quasi sicuramente dovrà rinunciare ad uno dei suoi elementi di maggior talento. Il centrale Raoul Bellanova infatti ha accusato un problema al ginocchio, per questo motivo non sarà della partita.