Italia U20, dubbi sul gol annullato: le moviole dei quotidiani sportivi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giorno dopo l'eliminazione dell'Italia Under 20 in semifinale contro l'Ucraina, i tre principali quotidiani sportivi sono abbastanza concordi nel giudicare in maniera critica la direzione arbitrale di Claus. Sotto i riflettori, in particolare, il gol prima convalidato e poi annullato con l'intervento del VAR nei confronti di Gianluca Scamacca nei minuti di finali, che sarebbe valso l'1-1 e quindi i supplementari. Concordi, ma con delle sfumature.

"Non era mai fallo". La posizione più netta è quella del Corriere dello Sport, che sottolinea come sia Bondar (il difensore ucraino) ad andare verso il centravanti azzurrino, il cui movimento è quello "classico dell'attaccante che sta difendendo lo spazio". Il gol era regolare anche per Tuttosport, mentre La Gazzetta dello Sport la decisione va accettata (perché in linea con la discutibile espulsione di Popov avvenuta in precedenza) ma nasce da una situazione che probabilmente non avrebbe meritato l'attenzione del VAR. L'arbitro brasiliano, in effetti, sembrava aver valutato da buona posizione l'azione, mancando di conseguenza i requisiti del chiaro ed evidente errore che sono il presupposto per l'intervento della tecnologia.