© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Daniele Franceschini ha iniziato l'avventura azzurra come assistente di Bigica nella selezione under 17, poi è arrivato il biennio alla guida della categoria superiore, ed ora il grande salto nella nazionale under 20. “C’è tanto entusiasmo per questa nuova esperienza, non tanto a livello personale quanto per il lavoro di equipe che continuerò a fare nel Club Italia - racconta al sito ufficiale della FIGC - L’obiettivo è quello di far bene in campo, ma soprattutto accrescere l’esperienza internazionale dei ragazzi, sia tecnica che di mentalità, per cercare di dare nuova linfa alla Nazionale maggiore e alla Under 21”. Il primo impegno è la doppia sfida contro Polonia e e Repubblica Ceca nell'ambito del torneo "8 Nazioni"