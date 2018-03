Italia U20, i convocati di Guidi per la sfida con la Svizzera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta di ieri a Plzen con la Repubblica Ceca, un match deciso al novantesimo da un gol in mischia del capitano ceco Matej Chalus, la Nazionale Under 20 è tornata in Italia e martedì (ore 14) allo stadio ‘Giuseppe Moccagatta’ di Alessandria affronterà la Svizzera nell’ultimo incontro del ‘Torneo ‘8 Nazioni’.

Per il match con i pari età elvetici, ultimi in classifica a quota tre punti, il tecnico Federico Guidi ha convocato 23 Azzurrini, che si raduneranno nella serata di domenica 25 marzo ad Alessandria.

Con il successo di ieri in casa del Portogallo, la Germania si è portata in testa alla classifica del torneo seguita ad una sola lunghezza dall’Inghilterra, che ieri ha superato 1-0 la Polonia. Per determinare la vincitrice dell’ ‘8 Nazioni’ saranno quindi decisive le due gare in programma martedì tra Germania e Polonia e Inghilterra e Portogallo.

L’elenco dei convocati

Portieri: Andrea Zaccagno (Pistoiese), Fabrizio Alastra (Prato);

Difensori: Paolo Ghiglione (Pro Vercelli), Mauro Coppolaro (Brescia), Eros De Santis (Virtus Entella), Riccardo Marchizza (Avellino), Riccardo Baroni (Lucchese), Gian Filippo Felicioli (Hellas Verona), Federico Giraudo (Vicenza), Alessandro Vogliacco (Juventus);

Centrocampisti: Manuel Di Paola (Virtus Entella), Alessandro Bordin (Ternana), Giulio Maggiore (Spezia), Francesco Cassata (Sassuolo), Christian D’Urso (Ascoli), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Giovanni Crociata (Crotone);

Attaccanti: Nicola Dalmonte (Cesena), Alfredo Bifulco (Pro Vercelli), Luca Clemenza (Ascoli), Ferdinando Del Sole (Juventus), Federico Bonazzoli (Spal), Edoardo Soleri (Almeria).