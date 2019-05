Italia U20, i convocati per il Mondiale: stelle Pinamonti e Luca Pellegrini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paolo Nicolato, ct dell'Italia Under 20, ha ufficializzato la lista dei 21 calciatori convocati per il Mondiale di categoria che si disputerà dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia. Sedici dei ventuno convocati sono da ieri al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove la squadra è in ritiro in vista della partenza per la Polonia fissata per il pomeriggio di domenica 19 maggio.

L’Italia, che si è qualificata per il torneo iridato grazie al secondo posto ottenuto l’anno scorso nell’Europeo Under 19, farà il suo esordio giovedì 23 maggio a Gdynia con il Messico, domenica 26 maggio a Bydgoszcz affronterà l’Ecuador e ancora a Bydgoszcz mercoledì 29 se la vedrà con il Giappone nell’ultimo incontro del Gruppo B. Tutti gli incontri degli Azzurrini saranno trasmessi in diretta da Rai Sport e Sky Sport. L’ultima partecipazione dell’Italia al Mondiale risale a due anni fa, quando in Corea del Sud i ragazzi di Alberico Evani conquistarono la medaglia di bronzo ottenendo il miglior piazzamento di sempre nella manifestazione.

L’elenco dei convocati per il Mondiale

Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus);

Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Pescara), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta);

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi (Ascoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta);

Attaccanti: Gabriele Gori (Livorno), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).