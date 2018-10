Italia U20, i convocati per l'8 Nazioni: non c'è Antonucci

Fonte: Figc.it

Dopo il convincente successo (3-0) all’esordio in casa della Polonia, la Nazionale Under 20 torna in campo per il ‘Torneo 8 Nazioni’. Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 21 giocatori per le sfide con Inghilterra e Portogallo, in programma rispettivamente giovedì 11 ottobre (ore 19 locali, 20 italiane) a Fylde e martedì 16 ottobre (ore 18 – diretta RaiSport HD) allo stadio ‘Ezio Scida’ di Crotone.

Due test probanti per gli Azzurrini, che a maggio in Polonia saranno impegnati nel Mondiale di categoria e che ritroveranno il Portogallo a tre mesi di distanza dalla finale dell’Europeo Under 19 disputata lo scorso luglio in Finlandia e vinta dai lusitani 4-3 al termine di un match ricco di emozioni, con l’Italia capace di rimontare il doppio svantaggio iniziale e di riagganciare il Portogallo sul 3-3 per poi arrendersi solo al gol messo a segno da Pedro Correia a dieci minuti dalla fine dei tempi supplementari.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Michele Cerofolini (Cosenza)

Difensori: Enrico Del Prato (Atalanta), Federico Valietti (Crotone), Alessandro Tripaldelli (Pec Zwolle), Marco Sala (Arezzo), Matteo Gabbia (Lucchese Libertas), Luca Ercolani (Manchester United), Alessandro Buongiorno (Carpi), Gianmaria Zanandrea (Juventus)

Centrocampisti: Andrea Marcucci (Roma), Andrea Danzi (Hellas Verona), Davide Frattesi (Ascoli), Alessandro Mallamo (Novara), Filippo Melegoni (Pescara), Andrea Colpani (Atalanta)



Attaccanti: Enrico Brignola (Sassuolo), *Mirko Antonucci (Pescara), Gianluca Scamacca (Pec Zwolle), Andrea Pinamonti (Frosinone), Riccardo Sottil (Fiorentina)

*sconvocato