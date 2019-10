Italia U20, i convocati per le sfide con Inghilterra e Portogallo

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Dopo i due successi conquistati contro Polonia e Repubblica Ceca, la Nazionale Under 20 torna in campo per un altro doppio impegno del Torneo “8 Nazioni”, giunto alla sua terza edizione. Al comando della classifica a punteggio pieno, insieme alla Germania, l’Italia affronterà domani l’Inghilterra allo stadio “Ennio Tardini” di Parma (ore 14.00) e martedì 15 il Portogallo allo stadio “Municipal” di Guardia (ore 16.30).

I ventidue Azzurrini convocati dal tecnico Daniele Franceschini sono al lavoro a a Salsomaggiore Terme. “L’Inghilterra è un avversario ostico – ha dichiarato l’allenatore federale - ma, al di là del risultato che è comunque importante, soprattutto per il morale mi aspetto dai ragazzi una conferma delle prestazioni precedenti. Vorrei vedere in campo la stessa determinazione e grinta, voglio una dimostrazione di carattere”.

L’elenco dei convocati

Portieri: Leonardo Loria (Juventus), Simone Ghidotti (Pergolettese);

Difensori: Raoul Bellanova (Girondins Bordeaux), Alessandro Fiordaliso (Venezia), Davide Bettella (Pescara), Gabriele Bellodi (Crotone), Alessandro Buongiorno (Torino), Filippo Delli Carri (Juventus), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Gianluca Frabotta (Juventus);

Centrocampisti: Manolo Portanova (Juventus), Alessandro Mallamo (Juve Stabia), Salvatore Esposito (Chievo), Andrea Danzi (Hellas Verona), Andrea Colpani (Trapani), Hans Nicolussi Caviglia (Perugia);

Attaccanti: Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gabriele Gori (Arezzo), Emanuel Vignato (Chievo), Marco Olivieri (Juventus), Domenico Roberto Alberico (Hoffeneim), Pomilio Lima Da Silva Costa Andre’ Anderson (Lazio).