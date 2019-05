Italia U20, il ct Nicolato: "Venderemo cara la pelle"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le parole di Paolo Nicolato, ct dell'Italia U20, a Rai Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il Giappone che garantisce agli azzurri la vittoria del girone B del Mondiale U20:

"Abbiamo cambiato tutto, anche il modulo, ma non lo spirito e questo è importante. Abbiamo un gruppo che ha voglia di soffrire e lavorare. Abbiamo vinto il girone in modo inaspettato e soffrendo. Voglio ringraziare i miei ragazzi e lo staff, sono stati fantastici".

Dopo Plizzari contro l'Ecuador, oggi anche Carnesecchi ha parato un rigore...

"Abbiamo tre portieri molto forti qua e qualcuno che è a casa perché infortunato. Non ci possiamo lamentare sui nostri numeri uno, sono tutti di qualità e di grande affidabilità".

Nel prossimo incontro possiamo ritrovare il Portogallo, per un replay della finale dell'Europeo U19 della scorsa estate...

"Non so gli accoppiamenti, ma agli ottavi incontreremo sicuramente squadre di qualità. Noi venderemo sempre cara la pelle, rendendo gli italiani orgogliosi di questa nazionale".