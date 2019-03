© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutto stop per l'Italia Under 20 di Nicolato, che chiude con una sconfitta e da ultima in classifica l'Elite League (conosciuta anche come Torneo 8 Nazioni). Gli azzurrini hanno infatti perso 3-0 contro i pari età della Svizzera. Di Comert, Vargas e Pusic i gol elvetici. Nell'altra partita di giornata l'Under 20 dell'Olanda ha battuto 2-0 la Repubblica Ceca.