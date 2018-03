Italia U20, ko con la Svizzera nell'ultima sfida del torneo "8 Nazioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Italia Under 20 esce sconfitta nell'ultimo incontro del torneo "8 Nazioni" contro la Svizzera. Al "Moccagatta" di Alessandria gli azzurrini perdono 3-2 con i pari età della Svizzera. Di seguito il tabellino dell'incontro:

ITALIA: Zaccagno, De Santis (46’ Baroni), Coppolaro, Marchizza (C), Felicioli (73’ Bordin), Di Paola (39’ Ghiglione), Picchi (52’ Castrovilli), Maggiore (73’ Giraudo), Clemenza (52’ Dalmonte), Bonazzoli, Bifulco (73’ Soleri). All: Guidi.

SVIZZERA: Racioppi, Pickel (C), Bamert, Zesiger, Obexer; Vargas, Huser, Schmid, Schättin (64’ Manzambi), Pušić (79’ Janjicic), Guillemenot (79’ Aebischer). All: Ryf.

ARBITRO: Luis Miguel Branco Godinho (Portogallo). Assistenti: Paolo Formato (Italia), Michele Lombardi (Italia). Quarto ufficiale: Fabio Piscopo (Italia)

MARCATORI: 15’ Vargas (S), 22’ rig Marchizza (I), 37’ Bonazzoli (I), 41’ Pickel (S), 62’ rig Schmidt (S)

NOTE: espulso Coppolaro (I). Ammoniti Schmid (S), Bamert (S), Baroni (I).