© foto di Giuseppe Ingrati/Uff. Stampa FIGC

Paolo Nicolato, CT della Nazionale Under 20, ha parlato ai microfoni di Sky: "Il Mondiale Under 20? Il livello è molto elevato, siamo capitati in un girone difficile. C'è l'Ecuador che ha vinto il Sub20, il Messico che ha grande tradizione e il Giappone ha sempre fatto buone cose. Dobbiamo aver la voglia e l'ambizione di poter vincere contro tutti. Purtroppo i nostri avversari arrivano più rodati, con molte più partite nelle gambe. I nostri ragazzi giocano poco in campionato, in una competizione come questa conta tantissimo la condizione fisica".