© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della ‘Domenica Sportiva’, è intervenuto il ct dell’Italia Under 20 Paolo Nicolato che ha analizzato così la vittoria di oggi contro i pari età della Polonia: “C’è grande soddisfazione, è una vittoria meritata quella di oggi, i quarti di finale per noi sono stati una grande soddisfazione visto che la squadra era in gran parte nuova rispetto allo scorso anno. Il cucchiaio di Pinamonti? Ha avuto coraggio, personalità, non era facile in quel momento tirare un rigore così. Siamo una squadra abituata a soffrire, costruita in tempi molto brevi. La sofferenza è una cosa normale”.