© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Pinamonti ha commentato il successo dell'Italia Under 20 sull'Ecuador nel Mondiale in Polonia ai microfoni di Rai Sport: "L'Ecuador è una squadra fantastica, ci ha messo in difficoltà dal primo all'ultimo minuto e anche in inferiorità numerica, ma la nostra forza è sempre stata il gruppo e oggi con il gruppo l'abbiamo portata a casa. Abbiamo fatto quello che dovevamo, ci siamo qualificati e ora vogliamo prenderci il primo posto per agevolarci gli ottavi di finale. Sono sicuro che con questa squadra vinceremo anche contro il Giappone".