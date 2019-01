Italia U21, a marzo amichevoli con Austria e Croazia

Fonte: figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripartirà da Trieste e Frosinone il cammino della Nazionale Under 21 verso il Campionato Europeo, che l’Italia ospiterà per la prima volta nella sua storia il prossimo giugno. Giovedì 21 marzo (ore 18.30) gli Azzurrini affronteranno in amichevole l’Austria allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste, una delle sedi di gara della fase finale dell’Europeo. Lunedì 25 marzo (ore 18.30) sarà invece lo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone ad ospitare l’amichevole con i pari età della Croazia.

Due test match importanti che vedranno l’Italia opposta ad altre due finaliste dell’Europeo: gli Azzurrini sono imbattuti nei 7 precedenti con l’Austria, con cui hanno collezionato 4 vittorie e 3 pareggi, compreso il 2-2 nell’ultima amichevole disputata il 25 marzo 2009 a Vienna. Sei invece gli scontri diretti con la Croazia (3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta), affrontati l’ultima volta il 9 settembre 2008 a Varazdin (1-1 il risultato).

L’Italia è imbattuta a Trieste e Frosinone: nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia ha ottenuto 2 vittorie e un pareggio in occasione dell’ultima amichevole con la Svezia giocata l’11 febbraio 2009, mentre a Frosinone ha pareggiato 0-0 con la Repubblica Ceca nella prima sfida disputata nel novembre 2006 per poi battere nel novembre del 2017 3-2 i pari età della Russia allo stadio ‘Benito Stirpe’, inaugurato soltanto due mesi prima.