Fonte: Alessio Del Lungo

Si avvicina il momento dell'amichevole di domani sera per l'Italia Under-21, con il ct Paolo Nicolato che deve anche fare i conti con alcune situazioni da monitorare ora dopo ora. Tra queste per esempio, secondo quanto appreso da TMW, quella legata ad Alessandro Tripaldelli, terzino classe '99 del Sassuolo alle prese con un piccolo affaticamento muscolare, per il quale il commissario tecnico preferirebbe non rischiarlo domani in occasione dell'amichevole con la Moldavia, così da poterlo avere invece il 10 nella sfida di qualificazioni all'Europeo di categoria contro i pari età del Lussemburgo.