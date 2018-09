© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Rai Sport, durante l'intervallo della sfida contro l'Albania, interviene il capo delegazione dell'Italia U21, Massimo Ambrosini: "Ho visto una buona partita nella prima parte di gara. La squadra si è subito riscattata dopo il match contro la Slovacchia. L'Italia ha tante potenzialità, giusto metterle in campo. Le amichevoli servono a mettere in mostra i migliori talenti. Giocare l'Europeo in casa non capita tutti i giorni. Ci sarà tanta pressione su questi ragazzi, speriamo che arrivino in forma e che giochino di più. Non basta però dire che devono giocare i giovani. Sembra una banalità, ma non lo è".