© foto di Giuseppe Ingrati/Uff. Stampa FIGC

L’Italia Under 21 dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni, centrale dell’Inter, per le sfide contro Islanda e Armenia valide per la qualificazione all’Europeo del 2021. Al suo posto il ct Paolo Nicolato ha convocato Nicolò Casale del Venezia che farà il suo esordio in azzurro.