Italia U21, Di Biagio: "Barella e Kean figli di un progetto nato otto anni fa"

Tecnico U.21: "8 anni fa ci avevano chiesto di rifondare..."

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - La Nazionale maggiore trascinata dai giovani, con Barella e Kean anche a segno ed il tecnico dell'Under 21 Luigi Di Biagio non nasconde la sua soddisfazione. "Barella e Kean sono figli della nazionale, delle Under - dice il tecnico durante la conferenza stampa della vigilia dell'amichevole degli azzurrini con la Croazia - sono figli di un progetto nato otto anni fa quando ci hanno chiesto di rifondare le Under e fare 'rifornimento' per la Nazionale". "Il risultato è gratificante per noi - sottolinea il tecnico dell'U.21 - e quando parlo di noi mi riferisco da Viscidi (il coordinatore delle squadre nazionali giovanili, ndr) a tutti gli allenatori che hanno contribuito a questa crescita. Il progetto è realizzato - aggiunge Di Biagio - e abbiamo altri ragazzi pronti a fare il salto. Siamo contenti e Roberto Mancini è da supporto continuo, capisce ed ha capito quello che abbiamo fatto in questi anni. Ben vengano questi risultati della nazionale A".