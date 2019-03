© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luigi Di Biagio, commissario tecnico dell'Italia Under 21, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare il pareggio contro la Croazia. Ecco le sue dichiarazioni: "La Croazia è una squadra che ti lascia giocare un po' di più. Non so come non abbiamo fatto a non vincerla, dobbiamo fare tesoro di quello che è successo questa sera".

Qualche disattenzione di troppo? "Si poteva fare meglio, ma siamo i primi saperli dovremo lavorare su questo".

Che indicazioni ha ricevuto? "Anche quando si gioca un po' meno bene arrivano indicazioni positive. Questa sera ho visto una squadra compatta, propositiva e che ha creato tante occasioni. Purtroppo torniamo a casa senza vittoria, speriamo di riprenderci tutto insieme".