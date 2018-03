Italia U21, Evani: "Questo gruppo ha talento, i ragazzi hanno dato tutto"

Fonte: Figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberigo Evani, c.t. dell'Italia Under 21, ha così commentato la vittoria degli azzurrini sulla Serbia: "Sapevamo che era una gara complicata perché la Serbia è un'ottima squadra, ci ha creato qualche problema ma avevamo preparato bene la partita e abbiamo dimostrato grande carattere. Questo gruppo ha tanto talento, anche perché dobbiamo considerare che mancavano alcuni giocatori infortunati e altri che sono andati con la Nazionale maggiore. Ma i ragazzi hanno dato veramente tutto in queste due partite e li ringrazio per quello che mi hanno dimostrato".