Italia U21, il ct Nicolato debutta a settembre con un doppio confronto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Muove i primi passi la Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato, cha da qualche mese ha preso il posto in panchina di Gigi Di Biagio. Il nuovo allenatore esordirà il 6 settembre nell'amichevole contro la Moldavia e l'11 debutterà nelle qualificazioni europee, contro il Lussemburgo. Gli azzurrini ripartiranno dal ct che ha ottenuto buoni risultati con l'Under 19 e 20, rispettivamente vicecampione d'Europa nel 2018 e quarta al Mondiale di categoria a giugno in Polonia. Nicolato venerdì diramerà le prime convocazioni per l'amichevole contro la Moldavia, in programma venerdì 6 settembre (alle 18,30) nello stadio Angelo Massimino di Catania, ma anche per l'eurosfida contro il Lussemburgo, di martedì 10 settembre (alle 18,30) a Castel di Sangro (L'Aquila). L'Under 21 si radunerà entro le 23 di domenica primo settembre a Fiumicino, la mattina seguente (alle 9) volerà verso Catania. Gli allenamenti degli azzurrini si svolgeranno nel Centro sportivo di Torre del Grifo, a Mascalucia. Il primo allenamento sarà alle 17 del 2 settembre. La comitiva azzurra lascerà il capoluogo etneo sabato 7 settembre per trasferirsi a Roma e poi a Castel di Sangro, dove nel pomeriggio si allenera' sul terreno dello stadio Teofili Patini.