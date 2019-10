© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci saranno delle novità nella squadra che Paolo Nicolato schiererà a Yerevan. Lunedì, in campo contro l’Armenia per la terza gara di qualificazione all'Europeo di categoria, gli azzurrini non avranno a disposizione Moise Kean (squalificato) e Riccardo Marchizza (infortunato), che hanno lasciato il gruppo: il tecnico dell'Under-21 ha così convocato il difensore del Bordeaux, Raoul Bellanova