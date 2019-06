Italia U21, la moviola de La Gazzetta: "Nessun rigore su Chiesa-Cutrone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa la moviola a cura de La Gazzetta dello Sport in merito al ko dell'Italia Under 21 nel secondo match dell'Europeo contro la Polonia: "Direzione serena e sicura del bielorusso Kulbakov. Al 24’ del primo tempo, Federico Chiesa ruba palla a Fila in piena area: i due vengono a contatto ma per arbitro e Var non c’è calcio di rigore, ed è giusto così. Al 44’, Orsolini controlla di fino largo a destra, poi converge e di sinistro trova il gol dell’1-1: l’attaccante del Bologna è però in fuorigioco (di pochissimo) quando viene servito da Barella; se ne accorge subito l’assistente Maslyanko. Al 4’ del secondo tempo Dziczek trattiene vistosamente Kean: ammonizione inevitabile. Intorno alla mezz'ora, contatto in area polacca Bielik-Cutrone: nulla di fatto; e in effetti il milanista sembra lasciarsi cadere con troppa facilità.