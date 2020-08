Italia U21, Nicolato: "Molti dei nostri in Nazionale maggiore, abbiamo bisogno di nuovi profili"

Paolo Nicolato, ct dell'Italia U21, ha così parlato a La Domenica Sportiva: "Difficile dire che avventura sarà: una sosta così lunga non l’abbiamo mai fatta. Non sarà facile, ma siamo contenti di ripartire. Allargare la rosa ci sta - sottolinea Nicolato - molti nostri giocatori sono in Nazionale maggiore, abbiamo necessità di trovare nuovi profili. Nella prima amichevole vedremo se ci sono ragazzi che ci possono dare una mano, mentre nella seconda partita ruoteremo chi ha giocato con chi ci fornisce qualche certezza in più, considerando anche che la Svezia non ha mai chiuso, sono al centro del campionato e hanno diversi ragazzi che giocano nella loro Serie A. Dovremo cercare di superare le difficoltà con valori tecnici e morali".

"Con il fatto che l’Europeo è stato posticipato di un anno – ha poi spiegato il commissario tecnico - alcuni giocatori esperti magari andranno in Nazionale maggiore. Ci dobbiamo preparare, è una fase particolare che dobbiamo ancora scoprire. Non è facile fare pronostici sulla crescita dei ragazzi, siamo attenti e cerchiamo di fare il nostro lavoro al massimo, consapevoli delle difficoltà del momento".