Italia U21, Nicolato: "Non partiamo da favoriti, ma non mi interessa: deciderà il campo"

Paolo Nicolato, ct dell'Italia under 21, è intervenuto alla vigilia del match contro il Portogallo. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: "Non partiamo favoriti, ma non mi interessa: sarà il campo a decidere. Voglio che la squadra sia coraggiosa. Abbiamo qualche problema in attacco, ma ci deve essere la voglia di restare dentro la partita. Maleh viene da una situazione che l’ha visto molto coinvolto emotivamente, ha bisogno di qualche giorno di recupero. Raspadori si è allenato, non se partirà dal primo minuto".

Gli azzurrini saranno impegnati nei quarti di finale dell'Europeo di categoria. Il ct rilancia e carica i suoi: "Non dobbiamo avere paura di nessuno, dobbiamo giocare in maniera intelligente. Nessuna squadra dominerà l’altra: ci saranno diversi momenti da dover leggere nella giusta maniera. Non abbiamo mai sbagliato dal punto di vista dell'atteggiamento".