Italia U21, prima chiamata per Bastoni, Marchizza e Tonali

Fonte: Figc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A dieci mesi dalla Fase finale del Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la Nazionale Under 21 inizia il suo percorso di avvicinamento al torneo continentale con le prime due amichevoli della stagione. Luigi Di Biagio ha convocato 28 Azzurrini per le gare con Slovacchia e Albania, in programma rispettivamente giovedì 6 settembre (ore 18.30) alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda e martedì 11 settembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari. Tre i calciatori alla prima chiamata con l’Under 21: i difensori di Parma e Crotone Alessandro Bastoni e Riccardo Marchizza e il centrocampista del Brescia Sandro Tonali.

La Nazionale si radunerà nella tarda mattinata di lunedì 3 settembre al Mancini Park Hotel di Roma e nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento per poi partire martedì alla volta della Slovacchia. All’indomani della gara con i pari età slovacchi, gli Azzurrini torneranno ad allenarsi a Roma e lunedì 10 settembre raggiungeranno Cagliari, dove alle ore 15 nell’Aula Consiliare del Comune si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’amichevole con l’Albania: saranno presenti il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, l’assessore allo Sport Yuri Marcialis, il presidente del Cagliari Tommaso Edoardo Giulini, il neo capo delegazione della Nazionale Under 21 Massimo Ambrosini e il tecnico Luigi Di Biagio.

L’Under 21 è imbattuta nelle sfide con Slovacchia e Albania: è di 2 successi e altrettanti pareggi il bilancio con la nazionale slovacca, mentre con l’Albania gli Azzurrini hanno collezionato 4 successi e un pareggio nell’ultima amichevole giocata il 10 agosto 2016 a San Benedetto del Tronto.

L’elenco dei convocati

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Riccardo Marchizza (Crotone), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Francesco Cassata (Frosinone), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Atalanta);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Alberto Cerri (Cagliari), Patrick Cutrone (Milan), Andrea Favilli (Genoa), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Luca Vido (Perugia).