Italia U21, tegola per Di Biagio: Parigini lascia il ritiro. Out per l'Europeo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutta notizia per il commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21, Gigi Di Biagio, in vista dell'europeo che inizierà il 15 giugno. Vittorio Parigini, attaccante del Torino, ha lasciato infatti il ritiro a causa del mancato recupero dall’infortunio riportato con la società di appartenenza.

Convocazioni - Giovedì 6 giugno, entro la mezzanotte, il tecnico ufficializzerà la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte al torneo. L’Under resterà a Formello fino a sabato 8, poi si radunerà il 10 giugno a Bologna, scelta quale base per tutta la durata del Campionato Europeo, per completare la preparazione presso il Centro Tecnico del Bologna FC a Casteldebole, intitolato a ‘Niccolò Galli’.