Italia-Ucraina, venerdì 5 conferenza Mancini col sindaco di Genova

Fonte: figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Venerdì 5 ottobre alle ore 12, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi in via Garibaldi a Genova, è in programma la conferenza stampa di presentazione della gara amichevole Italia-Ucraina, che si giocherà allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova il prossimo 10 ottobre. La conferenza, a cui parteciperanno il sindaco di Genova Marco Bucci, il direttore generale della FIGC nonché vice presidente UEFA Michele Uva e il Commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini, sarà anche l’occasione per presentare, oltre alle attività di promozione legate alla gara, le iniziative decise dalla Federazione, insieme al Comune, per portare solidarietà alla popolazione genovese duramente colpita dalla tragedia dello scorso 14 agosto.