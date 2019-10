© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un solo precedente in maglia verde per l'Italia. Lo ricorda La Repubblica, che spiega come risale al 1954 l'unica altra occasione in cui gli "azzurri" (virgolette a questo punto d'obbligo) scesero in campo con questa scelta cromatica. Da allora in poi, è stata usata soltanto per le giovanili.