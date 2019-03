Italia under 15, doppia sfida con l'Austria: i convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna in campo l'Italia under 15 dopo la doppia amichevole del mese scorso contro la Turchia. Questa volta l'avversario è l'Austria, in due gare previste martedì 12 (ore 15) e giovedì 14 marzo (ore 11) allo stadio "Briamasco" di Trento.

Il ct Patrizia Panico ha convocato ventidue giocatori classe 2004. Raduno fissato domenica pomeriggio nel capoluogo trentino.

Portieri

Bryan Bonucci (Inter), Filippo Manzari (Fiorentina)

Difensori

Christian Biagetti (Fiorentina), Gabriele Cagia (Genoa), Matteo Pellegrini (Roma), Mattia Motolese (Bologna), Andrea Pelamatti (Inter), Bruno Prati (Fiorentina), Filippo Missori (Roma)

Centrocampisti

Riccardo Pagano (Roma), Gabriele Alesi (Milan), Giacomo Faticanti (Roma), Giordano Rossi (Lazio), Leonardo Straccio (Pescara), Tommaso Maressa (Empoli), Cher Ndour (Atalanta), Federico Accornero (Genoa), Samuele Vignato (Chievo Verona

Attaccanti

Tommaso Mancini (Vicenza), Antonio Pesce (Napoli), Nicolò Turco (Juventus), Leonardo Rossi (Milan).