Italia under 15, i convocati per il Torneo di Natale

Ultimo atto per quanto riguarda la creazione della prossima nazionale under 15. Messi in archivio i quattro stage territoriali iniziati lo scorso settembre, è il momento del consueto Torneo di Natale a Coverciano. Dal 6 al nove dicembre 88 giocatori nati nel 2004, suddivisi in quattro squadre, si sfideranno in gare amichevoli alla presenza dello staff dell'under 15 e dell'intero corpo osservatori federale. Il gruppo rappresenta circa la metà di tutti i calciatori convocati nelle varie selezioni da Nord a Sud dello stivale.

Questi i convocati dal ct Patrizia Panico:

PORTIERI

BERTINI TOMMASO 13.01.2004 ATALANTA

BOFFELLI VALERIO 04.09.2004 NAPOLI

BOLLETTA LUCA 26.11.2004 ASCOLI

BONUCCI BRYAN 22.02.2004 INTERNAZIONALE

DEL BELLO JACOPO 25.09.2004 PERUGIA

GALLO ALESSIO 07.06.2004 DELFINO PESCARA

MANZARI FILIPPO 17.04.2004 FIORENTINA

PEZZOLATO MICHELE 28.02.2004 S.P.A.L.

DIFENSORI

ABDALLA JOSEPH MUSTAPHA 07.01.2004 S.P.A.L.

BEDINI FILIPPO 10.03.2004 LAZIO

BONAZZA LORENZO 04.03.2004 BRESCIA

CORELLI GABRIELE SILVIO 13.02.2004 GENOA

MAROCCO ALESSANDRO 01.04.2004 INTERNAZIONALE

MISSORI FILIPPO 24.03.2004 ROMA

PREGNOLATO RICCARDO 20.11.2004 PADOVA

REGAZZETTI SAMUELE 16.07.2004 CREMONESE

BOZZOLAN ANDREA 23.02.2004 MILAN

QUARESIMA DANIELE 19.01.2004 LAZIO

RIGO MATTIA 16.10.2004 HELLAS VERONA

PELAMATTI ANDREA 09.10.2004 INTERNAZIONALE

REGONESI IACOPO 28.03.2004 ATALANTA

FERRANTE GABRIELE 01.01.2004 CITTA’ DI PALERMO

FALASCA MATTEO 27.04.2004 ROMA

SETTE NICCOLO’ 31.03.2004 MILAN

MARSIGLIA ROSARIO 03.05.2004 BENEVENTO

BERTINI SAMUELE 18.02.2004 GIANA ERMINIO

DENTALE ALESSANDRO 06.05.2004 HELLAS VERONA

ROSSI LEONARDO 14.07.2004 MILAN

GANCI MANUEL 13.07.2004 CITTA’ DI PALERMO

MANCINI TOMMASO 23.07.2004 VICENZA

VIOTTI ALESSANDRO 30.03.2004 CATANZARO

MAINARDI DANIELE 24.03.2004 BRESCIA

MARTINI FRANCESCO 18.03.2004 SASSUOLO

BARRACANE EDOARDO 03.02.2004 TORINO

PELLEGRINI MATTEO 10.01.2004 ROMA

NOBILE FILIPPO ROMANO 31.01.2004 JUVENTUS

ELIA EMANUELE 19.12.2004 COSENZA

BIAGETTI CHRISTIAN 10.03.2004 FIORENTINA

GUERINI ALESSIO 11.06.2004 ATALANTA

PRATI BRUNO 15.04.2004 FIORENTINA

CAGIA GABRIELE 18.01.2004 GENOA

ELEFANTE SEBASTIAN PIETRO 22.01.2004 JUVENTUS

TORRI SIMONE 30.01.2004 PARMA

MUSSO UMBERTO 28.06.2004 CITTA’ DI PALERMO

PIZZONI GABRIELE 25.07.2004 CREMONESE

SANTINI GIANLUCA 07.09.2004 S.P.A.L.

MONTALTO SAMUELE 12.12.2004 PADOVA

PONTILLO PASQUALE 27.01.2004 NAPOLI

CENTROCAMPISTI

SALVADOR TOMMASO 02.06.2004 VENEZIA

PALELLA ANDREA 27.06.2004 GENOA

MARESSA TOMMASO 29.02.2004 EMPOLI

MELE ALESSIO 30.11.2004 GENOA

ROSSI GIORDANO 18.03.2004 LAZIO

PODDA MATTIA 01.03.2004 UDINESE

BONAVITA SIMONE 07.02.2004 INTERNAZIONALE

NISTICO’ ANTONIO 13.01.2004 CROTONE

LETTERA ALESSIO 08.07.2004 NAPOLI

PASTORELLA SALVATORE 21.02.2004 CITTA’ DI PALERMO

PAGANO RICCARDO 28.11.2004 ROMA

VERZINI SEBASTIANO 29.04.2004 CHIEVO VERONA

FATICANTI GIACOMO 31.07.2004 ROMA

STRACCIO LEONARDO 19.01.2004 DELFINO PESCARA

NDOUR CHER 27.07.2004 ATALANTA

HASA LUIS 06.01.2004 JUVENTUS

ATTACCANTI

GOZZO LUCA 01.12.2004 SIRACUSA CALCIO

ZUCCO EMANUELE 10.01.2004 REGGINA

VIGNATO SAMUELE 24.02.2004 CHIEVO VERONA

THIOUNE SERIGNE SALIOU 07.02.2004 CITTADELLA

ALESI GABRIELE 28.01.2004 MILAN

BIRAL NICOLO’ 01.01.2004 ATALANTA

POZZATO SIMONE 18.10.2004 SAMPDORIA

ALTAMURA IVAN 13.01.2004 ASCOLI

RIBAUDO SALVATORE 07.07.2004 PARMA

SELVINI ALESSANDRO 24.03.2004 FROSINONE

MAZZON FRANCESCO 09.02.2004 VENEZIA

LIGUORI LUCA 21.11.2004 COSENZA

TURCO NICOLO’ 15.01.2004 JUVENTUS

MASALA MICHELE 27.06.2004 CAGLIARI

FALCONI NICCOLO’ 15.04.2004 FIORENTINA

ANATRIELLO GENNARO 07.01.2004 BOLOGNA

SCOGNAMIGLIO FABIO 14.02.2004 NAPOLI

GORI LORENZO 08.04.2004 FIORENTINA

SAPONARA DANIEL 18.09.2004 PARMA

ACCORNERO FEDERICO 05.02.2004 GENOA

CONDELLO SIMONE 09.03.2004 JUVENTUS

PESCE ANTONIO 24.01.2004 NAPOLI

CASTALDO THOMAS 26.05.2004 PARMA

CURATOLO DENNIS 03.04.2004 INTERNAZIONALE