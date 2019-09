Italia under 15, radunata la selezione Nord Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri è partito al Centro Sportivo "San Filippo" di Brescia il nuovo ciclo della nazionale under 15. La confermata Patrizia Panico ha convocato 44 calciatori nati nel 2005. Si tratta del primo appuntamento per la costituzione della rappresentativa base delle selezioni azzurre, cui faranno seguito quelli del 3 ottobre a Coverciano per il Centro-Nord, dell 17 ottobre a Roma per il Centro Italia e dell’11 novembre a Catanzaro per il Sud.

Successivamente la nazionale under 15 sarà impegnata nel Torneo UEFA di Algarve (Portogallo) contro i coetanei di Spagna, Finlandia e Portogallo.

Portieri

Matteo Fuscaldo (Juventus), Filippo Veneran (Cittadella), Paolo Raimondi (Inter), Filippo Ogliani (Hellas Verona)

Difensori

Ludovico Licich (Venezia), Luigi Ferrandino (Monza), Riccardo Miconi (Inter), Domenico Aversa (Albinoleffe), Nicolò Piacentini (Piacenza), Fabio Cappai (Juventus), Saverio Domanico (Juventus), Tommaso Guercio (Inter), Nicolò Serra (Torino), Nicolò Ferraroli (Atalanta), Angelo Luppo (Cremonese), Cristian Malcisi (Cremonese), Michele Casali (Milan), Mattia Malaspina (Milan), Marco Fossati (Monza), Fabio Cristian Chiarodia (Werder Brema), Francesco Stante (Inter)

Centrocampisti

Umberto Morleo (Juventus), Aaron Ciammaglichella (Torino), Marco Palestra (Atalanta), Davide Donzelli (Atalanta), Andrea Coati (Atalanta), Alessandro Orlandi (Brescia), Pietro Ricci (Cremonese), Matteo Tonon (Milan), Matteo Brugarello (Monza), Lorenzo Anghelè (Juventus), Luca Di Maggio (Inter), Leonardo Bovo (Chievo), Andrea Strada (Monza), Kevin Zeroli (Milan), Tommaso Ricordi (Inter), Filippo Malanchini (Albinoleffe), Patrick Amoako Nuamah (Brescia )

Attaccanti

Alessio Vacca (Juventus), Federico Mangiameli (Milan), Christian Ronchi (Giana Erminio), Mattia Angeloni (Albinoleffe), Nicolò Cenetti (Atalanta), Emanuele Benedetti (Milan).