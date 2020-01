Italia under 16, doppia amichevole con il Qatar: i convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizia il 2020 per la nazionale under 16 di Daniele Zoratto. Martedì 21 e giovedì 23 gennaio è prevista una doppia amichevole a Coverciano contro i pari età del Qatar. Per l'occasione sono stati convocati 22 calciatori nati nel 2004, il raduno è fissato in sede domenica prossima.

Portieri

Bryan Bonucci (Inter), Elia Boseggia (Chievo Verona)

Difensori

Mattia Motolese (Bologna), Filippo Missori (Roma), Gabriele Cagia (Genoa), Christian Biagetti (Fiorentina), Antonello Vona (Parma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Francesco Zambelli (Inter), Andrea Pelamatti (Inter)

Centrocampisti

Riccardo Pagano (Roma), Tommaso Maressa (Juventus), Giordano Rossi (Lazio), Giulio Doratiotto (Juventus), Riccardo Rossi (Pescara), Andrea Semenza (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Federico Accornero (Genoa)

Attaccanti

Tommaso Mancini (Vicenza Virtus), Nicolò Turco (Juventus), Michele Masala (Cagliari), Samuele Vignato (Chievo Verona).