Italia under 16, doppia amichevole con l'Ungheria: i convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la vittoria nel Torneo Val de Marne in Francia, l'Italia under 16 si prepara per incontrare l'Ungheria in amichevole. Doppio appuntamento a Telki martedì 26 e giovedì 28 novembre con fischio d’inizio alle ore 13. Il raduno è fissato a Roma questa domenica.

Per l'occasione il ct Daniele Zoratto ha convocato venti calciatori nati nel 2004:

Portieri

Bryan Bonucci (Inter), Simone Scaglia (Juventus)

Difensori

Mattia Motolese (Bologna), Filippo Missori (Roma), Gabriele Cagia (Genoa), Matteo Pellegrini (Roma), Etienne Marius Catena (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Matteo Falasca (Roma)

Centrocampisti

Riccardo Pagano (Roma), Tommaso Maressa (Juventus), Endri Muhameti (Atalanta), Giacomo Faticanti (Roma), Andrea Palella (Genoa), Gabriele Alesi (Milan), Federico Accornero (Genoa)

Attaccanti

Tommaso Mancini (Vicenza Virtus), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Chievo Verona), Leonardo Rossi (Milan).