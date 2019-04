Italia under 16, doppia amichevole contro l'Olanda: i convocati

Dopo il secondo posto ottenuto nel Torneo Uefa, la nazionale italiana under 16 torna in campo per affrontare i pari età dell'Olanda. Doppio appuntamento a Katwijk il 16 e 18 aprile, con Daniele Zoratto che si riaccomoda in panchina. Raduno previsto a Milano nella giornata di domenica.

Questo l'elenco dei venti giocatori:

Portieri

Nicolas Gerardi (Inter), Gioele Zacchi (Sassuolo)

Difensori

Mattia Zanotti (Inter), Federico Moraschi (Atalanta), Ramen Cepele (Inter), Matteo Saggioro (Chievo), Yuri Rocchetti (Roma), Alessandro Fontanarosa (Empoli), Alessandro Citi (Milan)

Centrocampisti

Fabio Miretti (Juventus), Cesare Casadei (Inter), Gabriele El Hilali Youns (Milan), Lorenzo Peschetola (Inter), Federico Casolari (Sassuolo), Demis Maugeri (Torino), Luciano Pisapia (Juventus)

Attaccanti

Wilfried Gnonto Degnand (Inter), Luca Magazzù (Inter), Valerio Marinacci (Lazio), Marco Nasti (Milan).